Безсмертный не будет снимать свою кандидатуру в пользу Гриценко

Кандидат в президенты Роман Бессмертный заявил, что не будет снимать свою кандидатуру в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

"Я не сойду с дистанции. Буду работать и участвовать в избирательной кампании. Я уважаю Анатолия Степановича, мы достаточно часто контактируем. Но я не вижу возможности поддерживать ту или иную персону", - сказал Р.Бессмертный, отвечая на вопрос зрителей в эфире программы "Острые вопросы" на канале Обоз TV.

Как пояснил политик, для него сейчас важнее объединяться вокруг не физических лиц, а ценностей.

Он также напомнил, что за свою политическую жизнь ему не раз приходилось работать над объединяющими процессами и соглашениями о создании блока партий.

"Там шла речь о содержательных вещах. Поэтому если случится момент выхода на документ, который бы показал ценностный выбор - что мы будем делать и как мы будем делать - тогда я его рассмотрю. Для меня неприемлем разговор об объединении вокруг той или иной фигуры", - отметил Р.Бессмертный.

Напомним, 7 марта истекает срок, к которому кандидаты в президенты могут снимать свои кандидатуры с выборов президента Украины.