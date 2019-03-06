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Выборы

12:55 06.03.2019

Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения ЦИК по ведению предвыборной агитации

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Верховный Суд подтвердил легитимность разъяснения ЦИК по ведению предвыборной агитации

Верховный Суд вынес решение по искам кандидатов на пост президента Украины Анатолия Гриценко и Виталия Куприя к Центральной избирательной комиссии относительно правомерности постановления Комиссии № 376 "О Разъяснении по реализации положений части шестой статьи 64 Закона Украины "О выборах Президента Украины", сообщили в пресс-службе ЦИК в Фейсбук.

"Решениями двух коллегий Верховного Суда было установлено, что постановление ЦИК от 22 февраля 2019 № 376 принята в пределах ее компетенции в целях единообразного применения, обеспечение реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса по выборам Президента Украины", - цитирует решение суда пресс-служба ЦИК.

В решениях также отмечается, что принятое Комиссией разъяснения касается вопроса отделения косвенного подкупа избирателей в процессе предвыборной агитации от запретов и (/ или) ограничений, установленных в законодательстве о проведении предвыборной агитации.

Кроме этого, подтверждено, что разъяснения и рекомендации ЦИК могут касаться других лиц, кроме избирательных комиссий или комиссий по референдуму, ведь обязательность их выполнения, по своей сути, означает необходимость их учета всеми без исключения лицами при решении вопроса о применении законодательства о выборах и референдуме, которое охватывается соответствующим разъяснением и (/ или) рекомендации.

Соответствующей законодательству установлено ​​и требование Комиссии по неуклонному осуществлению финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды, в частности должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации на бесплатной основе, на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и другие расходы в случае осуществления предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

"Указанными решениями доказано легитимность принятого Центральной избирательной комиссией разъяснения и его соответствие Закона", - отметили в Комиссии.

В ЦИК также отметили, что Комиссия не руководствуется какой либо политической идеологией.

"Наша деятельность четко определена законами Украины, а не домыслами или фантазиями политиков и их штабов", - подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #цик #верховный_суд #выборы
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