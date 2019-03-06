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11:56 06.03.2019

Гриценко призывает уволить Холодницкого

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Гриценко призывает уволить Холодницкого

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко называет абсолютно оправданным призыв посла США в Украине Мари Йованович о необходимости отстранения от должности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"Я давно говорил, что Холодницкий мог бы работать эффективнее. Антикоррупционные органы существуют уже 2-3 года, из наших с вами денег на их создание взяли миллиарды. Вопрос: где посадки? Хоть одна", - заявил А.Гриценко в эфире одного из телеканалов, сообщают в пресс-службе политика в среду.

Он добавил, что за 2-3 года все те расследования, которые были начаты и головой НАБУ Артемом Сытником, и головой САП Н.Холодницьким, могли бы быть быстро завершены. А.Гриценко уверен, что в деле Н.Холодницького квалификационная комиссия могла поставить вопрос о его отставке, но ограничилась лишь выговором.

Кандидат в президенты подчеркивает, что ни один антикоррупционный орган не должен зависеть от президента.

"На месте Холодницкого я бы сказал, что президент управлять не будет. Что меня избрали по конкурсу, чтобы я сажал всех, включая президента", - подчеркнул лидер партии "Гражданская позиция".

По его мнению, то, что правительство США не закрывает глаза на коррупционные схемы говорит о том, что украинская власть перешла все границы.

"Нынешняя власть их получила, потому что она ворует уже не только в украинских, но и в американских налогоплательщиков", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #холодницкий #гриценко
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