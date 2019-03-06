Вилкул представил в Европарламенте План по восстановлению мира в Украине

Кандидат на пост президента, зампредседатель"Оппозиционного Блока" Александр Вилкул представил в Брюсселе свой План по восстановлению мира, сообщает пресс-служба политпартии.

Мирный план, разработанный лидером украинской оппозиции, позволит прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки. Для устойчивого мира потребуется 6 - 8 месяцев. Для этого будут организованы прямые переговоры с США и Россией. Их целью будет принятие совместной резолюции Совета Безопасности ООН, на которую не наложит вето ни одна из сторон.

Резолюция обеспечит введение миротворческого контингента ООН на Донбасс. Следующим шагом станет начало работы на временно неподконтрольных Украине территориях временной международной администрации под эгидой ООН. Потом – проведение на Донбассе выборов по украинскому законодательству с участием украинских политических партий. Параллельно Верховная Рада должна принять пакет законопроектов в логике.

А.Вилкул отметил, что дополнительным фактором восстановления мира должен стать статус Украины как внеблокового нейтрального государства. Он планирует закрепить этот статус в Конституции, которая будет принята на общенародном референдуме.

"План по восстановлению мира - четкий, он конкретный, он полностью находится в рамках и Минского, и Нормандского форматов. Он пользуется огромной популярностью и поддержкой внутри страны", - сказал А.Вилкул, комментируя результаты встречи с депутатами Европейского парламента в Брюсселе.

Предложенные А.Вилкулом мирные инициативы были поддержаны во время дебатов в Европейском парламенте. Участники дебатов, включая евродепутатов, отметили, что План А.Вилкула совпадает с европейским видением путей прекращения войны на Донбассе и отвечает мировым подходам разрешения конфликтов.

Депутат Европейского парламента, член Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Дэвид Кэмпбелл Бэннерман после презентации отметил: "Мне интересно было услышать, что мистер Вилкул говорил о мирном плане. Потому что этот мир важен для экономики, ужасными являются человеческие жертвы, нестабильность в Украине, конфликт на Востоке… Это путь, который поможет сделать Украине большой шаг вперед. Нынешний конфликт держит Украину и отталкивает ее на долгие годы назад".