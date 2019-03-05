Тимошенко в Хмельницкой области рассказала, каким она видит будущее украинского АПК

Будущее украинского АПК - за экспортом переработанной, а не сырьевой продукции, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Мы от экспорта нашего сырья получаем 18 млрд евро. Если мы за три года построим мощную переработку нашего зерна в муку, корма и т.д. и продадим готовую продукцию, будем иметь 180 млрд евро. А это два ВВП страны. Мы стоим на золоте!", - сказала она во время митинга в поселке Ярмолинцы Хмельницкой области во вторник, сообщают в пресс-службе "Батькивщины".

Для того чтобы аграрный комплекс стал на ноги, уверена кандидат в президенты Украины, нужно ввести единый налог на гектар земли, а другие налоги убрать. Кроме того, селяне и фермеры должны получить возможность брать долгосрочные кредиты под 3% годовых, а не под 22-25%, как сейчас, подчеркнула Ю.Тимошенко.

"Мы имеем пошаговый план действий, который будем воплощать сразу после смены власти", - заявила политик.