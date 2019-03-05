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14:48 05.03.2019

Комитет по свободе слова должен рассмотреть запрет к показу на UA:Первый ролика Бойко - нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

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Комитет по свободе слова должен рассмотреть запрет к показу на UA:Первый ролика Бойко - нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Комитет по вопросам свободы слова должен немедленно рассмотреть запрет к показу на UA:Первый рекламного ролика кандидата в президенты Юрия Бойко, считает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко.

"Я требую немедленно провести заседание парламентского Комитета по вопросам свободы слова, на которое пригласить Председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию, чтобы услышать, что произошло со свободой слова на отдельно взятом канале накануне президентских выборов", - сказал он, сообщают в пресс-службе политсилы во вторник.

Ю.Павленко подчеркнул, что ситуация, когда видеоролик оппозиционного кандидата в президенты запрещают к показу на UА: Первый через фразу: "Президент разбогател в десятки раз, а украинские пенсионеры обеднели вдвое", и при этом предлагается данные фразы вырезать или заменить, - это не что иное, как прямая цензура со стороны общественного вещателя.

"Миллионы украинцев уже видели этот ролик на разных телеканалах. Общественный вещатель - единственный телеканал, который без всяких на то оснований не разместил в эфире видеоролик. Сравнение деклараций президента Украины на начало 2018 года и начало 2019-го демонстрирует, что его доходы увеличились в 82 раза. О том, что минимальная пенсия по 118 долларов в конце 2013 года сократилась до 60 долларов в начале 2019 года, знает вся страна. И знают сами пенсионеры, для которых это не просто слова, а путь в нищету", - отметил политик.

К тому же, Ю.Павленко подчеркнул, что обязанность каждого кандидата - говорить людям правду, а обязанность телеканалов - предоставить в соответствии с Законом о выборах президента эфирное время на равных условиях всем кандидатам, чтобы те могли донести обществу свои цели и программу .

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #юрий_павленко #павленко
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