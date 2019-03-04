А.Геращенко о прослушке офиса Зеленского: Эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре

Член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что прослушивающие устройства, которые нашли возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского - специального назначения.

"Эту технику нельзя купить в Интернете или на базаре. Она продается только субъектам оперативно-розыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, 4 марта в Шевченковское управление полиции поступило сообщение о найденной коробке с неизвестным оборудованием на крыше здания, где находится офис кандидата в президенты В.Зеленского.

Вскоре министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что найденное оборудование является аппаратурой для прослушки. После этого, следователи начали уголовное производство по факту обнаружения оборудования для прослушивания.