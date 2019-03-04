Выборы2019

Выборы

15:04 04.03.2019

Богомолец: В Украине нужно запретить экспортные операции с оффшорами

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Богомолец: В Украине нужно запретить экспортные операции с оффшорами

Кандидат в президенты Ольга Богомолец считает, что в Украине нужно запретить экспортные операции с оффшорами и "принять меры по прекращению вывода за границу миллиардов долларов".

"Схема кражи миллиардов долларов ежегодно - общеизвестна. Так, олигархи продают своим оффшорным компаниям продукцию собственных украинских предприятий по заниженным ценам, а затем эти оффшорки перепродают иностранным покупателям товар уже по мировым ценам. Разница идет на зарубежные счета олигархов и не облагается", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

О.Богомолец отметила, что украинские олигархи должны платить все налоги в полном объеме.

Теги: #ольга_богомолец #богомолец #выборы
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