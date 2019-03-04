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14:58 04.03.2019

Админсуд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения по иску Тимошенко

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Админсуд признал незаконным постановление Кабмина с ценами на газ для населения по иску Тимошенко

Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения, сообщается на портале "Судебная власть Украины".

"Суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародовании проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу", - говорится в сообщении.

В суде поясняют, что срок рассмотрения дела по иску Юлии Тимошенко и общественного движения "Тарифная мобилизация" затянулся в связи с изменением состава коллегии судей, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначение по делу судебных экспертиз и общую нагрузку на судей по рассмотрению административных дел.

Теги: #газ #тимошенко #иск #админсуд
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