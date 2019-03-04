В штабе Зеленского пока не знают, когда выйдет новый сезон "Слуги народа"

Новый сезон сериала "Слуга народа" выйдет на экраны, когда завершатся съемки, и он получит прокатное удостоверение, заявляют в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, который сыграл главную роль в сериале.

"Он (сериал - ИФ) выйдет тогда, когда будет снят, будет получено прокатное удостоверение. Если оно будет получено. Мы уже наблюдали, когда администрация президента, по информации СМИ, совместно с партией БПП, представителями ЦИК начинает бороться с художественным фильмом", - сказал эксперт по общеполитическим вопросам и спикер по вопросам предвыборной кампании Дмитрий Разумков в интервью интернет-изданию "Левый берег".

"В стране, где идет война, у представителей властей других проблем и вопросов нет, кроме того, как сделать, чтобы не вышел фильм", - добавил он.

Как сообщалось, общественная организация "Комитет избирателей Украины" просит Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими – кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.

Также в КИУ заявили, что показ видеофильма "Слуга народа - 3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины В.Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко пояснил, что оценить, можно ли считать сериал "Слуга народа" агитацией, только после его выхода, запланированного на март текущего года.