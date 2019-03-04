Выборы2019

Выборы

13:16 04.03.2019

КИУ: 14 из 16 кандидатов в президенты почти не голосовали в Раде в феврале

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КИУ: 14 из 16 кандидатов в президенты почти не голосовали в Раде в феврале

С 16 кандидатов в президенты, которые являются народными депутатами, только 2 приняли участие хотя бы в половине голосований парламента за месяц, заявляют в ВОО "Комитет избирателей Украины" в понедельник.

В частности, в 70% голосований принял участие Виктор Кривенко, а к 69% голосований присоединился Юрий Тимошенко.

Как отмечают в КИУ, у других кандидатов показатели значительно ниже. Дмитрий Добродомов принял участие в 36% голосований, Ольга Богомолец - 33%, Юрий Деревянко - 30%, Александр Шевченко - 28%, Юлия Тимошенко - 27%, Александр Вилкул - 17%, Сергей Каплин - 16%, Олег Ляшко - 13%.

Шесть политиков приняли участие менее, чем в 10% голосований. Это Юрий Бойко (8% голосований), Аркадий Корнацкий (6%), Виктор Бондарь (2%), Сергей Тарута (1%), Виталий Куприй (1%), Евгений Мураев (0, 97%).

Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний Рады. Из них В.Кривенко был письменно зарегистрирован на 12, Юрий Тимошенко - 9, Д.Добродомов - 5, О.Богомолец - 9, Ю.Деревьянко - 9, А.Шевченко - 7, Юлия Тимошенко - 8, А.Вилкул - 6, С.Каплин - 6, О.Ляшко - 8, Ю.Бойко - 12, А.Корнацкий - 2, В.Бондарь - 2, С.Тарута - 2, В.Куприй - 4, Е.Мураев - 1 .

"Официально депутаты не пропускали заседания по уважительным причинам (болезнь, отпуск), поэтому должны участвовать во всех голосованиях Рады", - говорится в сообщении комитета. 

Всего в феврале прошло 206 голосований.

Теги: #киу #выборы
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