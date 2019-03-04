Выборы2019

Выборы

12:15 04.03.2019

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – "Рейтинг"

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко и Тимошенко идут следом – "Рейтинг"

За шоумена Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать, за действующего президента Украины Петра Порошенко - 16,6%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 16,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в период с 19 до 28 февраля 2019.

За Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, Анатолия Гриценко - 7,7%, Олега Ляшко - 5,6%, Андрея Садового - 3%, Евгения  Мураеав - 2,5%, Игоря Смешко - 2,5%. И почти по 2% набирают Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Александр Вилкул.

Социологи провели опрос среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Теги: #тимошенко #порошенко #зеленский #рейтинг #опросы2019
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