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11:48 04.03.2019

Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

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Гриценко предлагает рассекретить государственный оборонный заказ

Чтобы в будущем исключить коррупцию в "Укроборонпроме", необходимо рассекретить государственный оборонный заказ и лишить концерн функций формирования политики, утверждает кандидат в президенты и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Надо рассекретить государственный оборонный заказ, чтобы все видели, сколько и по какой цене закупается. Не надо бояться, что это тайна. Там тайны максимум 5%, где новые разработки. Это закрывают не от Путина: не от агрессора, а от людей, чтобы завысить цены", - сказал в эфире программы "Факты недели" кандидат в президенты, сообщает пресс-служба политика.

Он добавил, что рассекретить государственный оборонный заказ необходимо, несмотря на то, что сейчас "Укроборонпром" является структурой вне Министерства обороны. Кроме этого, по словам А.Гриценко, концерн, который по закону работает на бизнес и занимается торговлей, надо лишить функций формирования политики и передать эти функции государственному органу.

"Сейчас этого нет, ни одно министерство сейчас не управляет оборонно-промышленным комплексом. Нет государственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу", - отметил кандидат в президенты.

По мнению А.Гриценко, только системные изменения в сочетании с правоохранительными усилением "дадут возможность спать спокойно и не торговать на крови".

Теги: #оборонка #выборы #гриценко
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