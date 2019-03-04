Вилкул: Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул посетил оборонное предприятие Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", где рассказал, что открыто выступает против планов правительства закупать за огромные деньги из госбюджета вооружения за рубежом, сообщает пресс-служба партии.

"Я за внеблоковый статус. Но мы создадим в Украине сильную профессиональную армию, оснащенную по последнему слову военной техникой. Дадим заказ украинскому военно-промышленному комплексу. Поддержим отечественное машиностроение, отечественные высокоемкие, наукоемкие отрасли. И создадим здесь рабочие места с высокой заработной платой, а не будем покупать хлам по всему миру. Сами будем экспортировать, а не валюту отправлять за границу, а получать валюту по ту продукцию высокотехнологичную, которую будем производить в Украине", - сказал А.Вилкул во врем с встречи с рабочими Харьковского завода "ФЭД".

Оппозиционер подчеркнул, что в последние десятилетия в мире именно машиностроение является "локомотивом" экономического роста, и от него зависит техническое состояние других сфер экономики, а значит и благосостояние населения.

"Непрофессионализм власти уничтожает машиностроение как "локомотив" промышленного развития страны. Украина превращается в кладбище заводов, в отсталую аграрную страну с нищими", - подчеркнул политик.

После 2014 года машиностроение в Украине переживает кризис, связанный, в частности, с остановкой программ модернизации производства и массовым выездом квалифицированных работников на заработки за границу.

"Наше предприятие работает в области авиации. За последние три года не выпущено в Украине ни одного самолета. О чем тут можно говорить. На сегодняшний день зарубежные рынки, за исключением Российской Федерации, являются нашими основными источниками дохода. К сожалению, внутренний рынок упал очень сильно. Поэтому те новые рынки, которые мы для себя открыли - а это рынок Южной Кореи, Франции, европейский, Чехии, Канады, они нам позволяют сегодня устойчиво стоять экономически", - рассказал Виктор Попов, председатель правления АО "ФЭД".