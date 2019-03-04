Выборы2019

Выборы

08:41 04.03.2019

До 7 марта кандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах

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До 7 марта кандидаты в президенты Украины должны окончательно определиться с участием в выборах

До 7 марта включительно кандидаты на пост президента Украины должны окончательно определиться с участием в выборах 31 марта.

Согласно календарному плану по подготовке и проведению выборов президента, 7 марта – последний день, когда кандидаты могут подать заявление в Центральную избирательную комиссию Украины об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям. В этот же день ЦИК должна утвердить форму, цвет и текст избирательного бюллетеня.

Кроме того, до 7 марта включительно доверенные лица кандидатов в общегосударственном или соответствующем территориальном избирательном округе должны подать в окружные избирательные комиссии представления по кандидатурам в участковые избирательные комиссии (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата).

Также до 7 марта включительно кандидаты на пост президента, их уполномоченные представители в ЦИК и Министерство иностранных дел должны предложить ЦИК свои кандидатуры в состав участковых избирательных комиссий за границей.

Теги: #президент #кандидаты #выборы
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