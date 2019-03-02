Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты Украины

XI съезд партии "Сила людей" принял решение отозвать кандидата на пост президента Украины Дмитрия Гнапа, которого ранее выдвинула эта политсила.

Соответствующее решение съезд, который проходит в Днепре, утвердил в субботу.

Согласно ему, партия выходит из избирательного процесса на президентских выборах, отзывает своего кандидата, предоставляет ему возможность добровольно отказаться от баллотирования и снять свою кандидатуру.

Вместе с тем "Сила людей" не определилась, будет ли поддерживать на выборах другого кандидата.

Члены съезда высказались за то, чтобы вступить в соответствующие переговоры о поддержке другого кандидата.

Как сообщалось, 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины.

1 марта Д.Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата Анатолия Гриценко, но при этом указал, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.

1 марта лидер "Объединения "Самопомич", городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко.

В субботу Д.Гнап призвал делегатов XI съезда партии поддержать единого кандидата на пост главы государства А.Гриценко.