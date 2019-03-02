Выборы2019

Выборы

19:04 02.03.2019

Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты Украины

1 мин читать
Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты Украины

XI съезд партии "Сила людей" принял решение отозвать кандидата на пост президента Украины Дмитрия Гнапа, которого ранее выдвинула эта политсила.

Соответствующее решение съезд, который проходит в Днепре, утвердил в субботу.

Согласно ему, партия выходит из избирательного процесса на президентских выборах, отзывает своего кандидата, предоставляет ему возможность добровольно отказаться от баллотирования и снять свою кандидатуру.

Вместе с тем "Сила людей" не определилась, будет ли поддерживать на выборах другого кандидата.

Члены съезда высказались за то, чтобы вступить в соответствующие переговоры о поддержке другого кандидата.

Как сообщалось, 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины.

1 марта Д.Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата Анатолия Гриценко, но при этом указал, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.

1 марта лидер "Объединения "Самопомич", городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко.

В субботу Д.Гнап призвал делегатов XI съезда партии поддержать единого кандидата на пост главы государства А.Гриценко.

Теги: #кандидат #сила_людей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 02.03.2019
Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты Украины

Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты Украины

14:33 02.03.2019
Гнап призывает "Силу людей" поддержать Гриценко как единого кандидата на пост президента Украины

Гнап призывает "Силу людей" поддержать Гриценко как единого кандидата на пост президента Украины

17:22 19.02.2019
Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

Дмитрий Гнап продолжит президентскую кампанию от партии "Сила людей"

19:32 08.02.2019
В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

В "Оппоблоке" возмущены актами вандализма в отношении рекламы кандидата в президенты Вилкула

18:50 08.02.2019
Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

Партия "Сила людей" официально призывает Гнапа снять свою кандидатуру с выборов президента

23:55 07.02.2019
Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

19:21 07.02.2019
Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

14:59 20.01.2019
СПУ выдвинула Киву кандидатом в президенты

СПУ выдвинула Киву кандидатом в президенты

00:35 04.01.2019
Трамп рассматривает кандидатуру экс-сенатора Уэбба на пост главы Пентагона

Трамп рассматривает кандидатуру экс-сенатора Уэбба на пост главы Пентагона

21:18 15.12.2018
Партия "Социалисты" выдвинула кандидатом в президенты экс-министра иностранных дел Украины

Партия "Социалисты" выдвинула кандидатом в президенты экс-министра иностранных дел Украины

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко обещает вернуть вкладчикам Сбербанка б.СССР их сбережения

Глава СБУ: Система "Выборы" устойчива

Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало - министр юстиции

Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн - замглавы СБУ

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Полтаве

Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко

У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Днепре

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА