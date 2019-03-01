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19:23 01.03.2019

Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

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Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

Народные депутаты Светлана Залищук и Мустафа Найем, которые недавно вышли из фракции БПП, поддержат на президентских выборах Анатолия Гриценко как кандидата от единых демократических сил, пишет "Новое Время".

"Мы говорили с самого начала, что обществу сейчас нужен единый кандидат от демократических сил", – отметила С.Залищук.

По ее словам, альтернативой статусу-кво, масштабным схемам подкупа голосов, воровству в оборонной сфере, имитации антикоррупционных реформ и т.д. должен стать единый кандидат в президенты и единственная платформа демократических сил на парламентских выборах.

Как отметил М.Найем, он и раньше призывал к объединению трех кандидатов – Андрея Садового, Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука. По его мнению, С.Вакарчук сейчас должен "сказать свое слово" по поводу такого кандидата.

"Сейчас мы получили такого кандидата, и я буду искренне рад с ним работать. Если они решили, что это господин Гриценко, хорошо, это будет господин Гриценко", – отметил М.Найем.

Нардеп также подчеркнул, что будет работать с А.Гриценко "без обязательств", о чем уже проинформировали самого кандидата.

"Я не хочу сейчас торговать местами в его списке, будущим после выборов. Что будет, то и будет. Сейчас вопрос в другом, что господин А.Гриценко может стать альтернативой", – отметил М.Найем.

По его словам, А.Гриценко может стать кандидатом для тех людей, которые разочаровались в Петре Порошенко, и которые не хотят поддерживать кандидата Игоря Коломойского Владимира Зеленского или Юлию Тимошенко.

Теги: #залищук #наем #выборы #гриценко
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