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15:05 01.03.2019

Наливайченко: Украина может оказаться в центре международного скандала

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Наливайченко: Украина может оказаться в центре международного скандала

Член Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський был почетным консулом Сейшельских островов, а через это дипучреждение проводились операции во избежание уплаты налогов с полученных за рубежом картин известных художников, сообщил лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко в программе "Право на власть" канала "1+1" в четверг.

По его словам, зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор "VERNON HOLDING Ltd" ввез в Украину для нужд возглавляемого О.Гладковским почетного консульства Сейшельских Островов, картины всемирно известных художников стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, или 180 миллионов гривен.

В частности, речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.

В.Наливайченко заявил, что работы попали в Украину через режим временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах. Однако, уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.

"Речь идет только об одном эпизоде ​​деятельности оффшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезено под прикрытием консульского учреждения и не уплачена пошлина при ввозе в Украину ", - подчеркнул политик.

В связи с этим В.Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования, сканы которых обнародовали на сайте политика. 

Теги: #выборы #наливайченко #валентин_наливайченко
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