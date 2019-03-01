Выборы2019

Выборы

14:26 01.03.2019

Мининформполитики не будет запускать кампанию о важности участия в голосовании на выборах

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Мининформполитики не будет запускать кампанию о важности участия в голосовании на выборах

Министерство информационной политики Украины не будет запускать информационную кампанию о важности принимать участие в голосовании на выборах, чтобы не быть обвиненными в заангажированности.

"Министерство не будет запускать такие информационные кампании с целью избежания обвинений, что мы хотим тем или иным способом повлиять на решение (граждан - ИФ), чтобы это не было политическая агитация", - сказал государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В свою очередь первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова отметила, что сейчас есть множество разных важных общественных тем, которые можно и нужно было бы освещать.

"Но есть некие объективные вещи. К сожалению, мы должны констатировать, что в 2019 году ресурс министерства сокращен, и поэтому у нас уже есть постоянные вещи, которые точно будут требовать больших средств, и на новые направления и контент сейчас нам не хватает", - сказала она.

Э.Джапарова допустила, что возможно такая рекламная кампания была бы уместной, но "есть более объективное обстоятельство – просто отсутствуют ресурсы".

В то же время, замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин отметил, что главным трендом, над которым работает сейчас министерство в контексте выборов, является противодействие вмешательству в избирательный процесс.

Теги: #кампания #мининформполитики #украина #выборы
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