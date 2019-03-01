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07:36 01.03.2019

Ведущая "Права на владу" пояснила, что главу фракции БПП не пустили в эфир, поскольку он предназначен для кандидатов в президенты

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Ведущая "Права на владу" пояснила, что главу фракции БПП не пустили в эфир, поскольку он предназначен для кандидатов в президенты

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не был пропущен в студию для участия в эфире ток-шоу "Право на владу", поскольку он предназначен для кандидатов в президенты и на него был приглашен, в том числе, действующий президент Петр Порошенко, пояснила ведущая программы Наталья Мосийчук.

"Мы сказали, что это противоречит нашей редакционной политике. Если Артур Герасимов будет кандидатом в президенты Украины, то, пожалуйста, эфир его, и он будет иметь право на слово в нашем ток-шоу. Это коммерческий канал и здесь работают журналисты, у которых есть редакционная политика. Мы вас не звали, у нас кандидатский эфир, и мы говорили об этом. Мы хотим видеть здесь кандидатов в президенты Украины", - сказал она в эфире, комментируя возникшую конфликтную ситуацию.

Н.Мосийчук также заявила, что в Украине есть свобода слова, но на нее "сейчас очень коварно посягают". "Поэтому мы очень просим быть осторожными с журналистами, масс-медиа и свободой слова, и не повторять ошибок своих предшественников", - сказала она.

Другой ведущий "Право на владу" Сергей Иванов отметил, что П.Порошенко, как кандидат в президенты Украины, был официально приглашен на программу наряду с другими участниками президентской кампании.

Теги: #телеканал #скандал #бпп #герасимов
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