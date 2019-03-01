Садовый о возможной поддержке Гриценко: мы как никогда близки, чтобы дать Украине шанс на перезагрузку, но всему свое время

Кандидат в президенты Украины, мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый пока не дал конкретного ответа на вопрос о том, готов ли он объявить о поддержке и снятии своей кандидатуры на выборах в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

"На сегодняшний день мы как никогда близки к тому, чтобы дать шанс нашему государству не перезагрузку, но всему свое время. То, что есть сегодня – это сегодня, то, что будет завтра – будет завтра. Знаете, не надо спешить", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

28 февраля А.Гриценко сообщил, что он и А.Садовый совместно объявят решение о выдвижении единого кандидата для участия в выборах, если оно будет принято.

"Как только у нас будет совместно согласованное решение, оно сразу будет обнародовано, так же совместно. Односторонних комментариев не будет, так мы с Андреем Ивановичем договорились. Дайте нам шанс и дайте нам время - чтобы твердо выйти на победный формат", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Facebook в четверг по итогам разговора с А.Садовым.

А.Садовый, в свою очередь, написал на своей странице в Facebook, что последние данные социологических опросов будут решающими в вопросе определения единого кандидата от демократических сил на выборах главы государства. "Убежден - единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", - написал он.

В четверг политики проводили встречу в Киеве, а вечером 28 февраля принимают участие в ток-шоу "Право на владу".