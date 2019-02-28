В БПП призывают Тимошенко сложить депутатский мандат из-за журналистского расследования о фейковых донорах "Батькивщины"

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов, изложенных журналистском расследовании о фиктивных донорах партии ВО "Батькивщина" и призывает ее лидера Юлию Тимошенко сложить депутатские полномочия.

"Неизвестные средства неизвестных людей, замаскированные под взносы неизвестных людей не должны привести к фальсификациям. Потому мы требуем немедленного создания временной следственной комиссии для проверки фактов подкупа избирателей в избирательной пирамиде Тимошенко и по подозрению отмывания денег, полученных преступным путем, через ее избирательный фонд", - заявил глава фракции БПП Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в четверг.

"Также мы призываем Юлию Владимировну Тимошенко сложить депутатский мандат на время расследования", - добавил он.

Ранее было обнародовано расследование проекта "Наши гроши" от журналистов команды "BIHUS.info" о подозрительных источниках финансирования предвыборной кампании лидера "Батькивщины" Ю.Тимошенко. В опубликованном материале идет речь о том, что ее кампанию "спонсируют" путем перевода на счета партии охранники, домохозяйки, кассиры супермаркетов и работники автомоек.

Как выяснили журналисты, если в 1-2 кварталах прошлого года люди и фирмы перевели на счета "Батькивщины" около 23 млн грн, то в 3-4 кварталах, когда началась активная предвыборная кампания Ю.Тимошенко - более 130 млн грн. Во втором полугодии 2018г часть "подозрительно крупных сумм" начали массово жертвовать "Батькивщине" жители небольших городков и сёл, некоторые - по 2-4 раза.

В ходе расследования журналисты посетили четыре области в поисках самых крупных доноров партии. Одним из них оказалась кассир супермаркета поселка Завалье в Кировогорадской области, от чьего имени были переведены 1,5 млн грн. Ее сестра перевела на счета партии столько же, а сын сестры, механик-водитель/охранник - еще 1,2 млн грн.

Подобные случаи были расследованы и в других областях, где пенсионеры и другие люди, которые не выглядят богатыми, а также небольшие фирмы с признаками фиктивности перечисляли на счета "Батькивщины" крупные суммы - по 2 млн грн.

Журналисты команды "BIHUS.info" обратили внимание, что Ю.Тимошенко "прогнозированно" использовала их предыдущее расследование о коррупции в оборонном комплексе Украины "друзьями президента". Пользуясь этим расследованием лидер "Батькивщины" выступила за начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко.