Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

Украинцы, которых нет в списке избирателей на избирательном участке за границей на момент дня голосования на президентских выборах 31 марта, проголосовать не смогут, подчеркнул директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Если человек находится за границей и пришел на избирательный участок за границей (в день выборов – ИФ), не нашел себя в списке избирателей, то он не сможет проголосовать. Никаким способом", - сказал С.Погорельцев журналистам в четверг в Киеве.

Он отметил, что граждане, которые имеют намерение проголосовать, должны проверить свое наличие в списке избирателей.

"Если человек не находится в списке избирателей или в Госреестре избирателей, то он должен написать соответствующее заявление. Это заявление он подает лично в дипучреждение за границей на базе, которого будет действовать участковая избирательная комиссия. Или же подать документы, чтобы встать на временный консульский учет. Это бесплатно. Тогда автоматически консульское должностное лицо этого человека включит в список избирателей", - рассказал С.Погорельцев.

Директор департамента пояснил, что заявления о включении в список избирателей необходимо подать до 25 марта, до конца установленного рабочего дня соответствующего дипломатического учреждения по киевскому времени.

Он подчеркнул, что в день голосования избиратель должен лично явиться на участок для голосования с паспортом.

С.Погорельцев проинформировал, что на данный момент зарегистрированы 527 тыс. граждан, которые будут голосовать на заграничном избирательном участке.

Говоря о закрытии избирательных участков на территории РФ, директор департамента консульской службы МИД отметил: "Безусловно, 100% были бы разные провокации. Думать, о том, что ФСБ и другие не использовали бы выборы в своих целях глупо".

С.Погорельцев подчеркнул, что украинцы в РФ смогут проголосовать по месту своей регистрации в Украине или же нужно будет для этого ехать в Грузию, Казахстан или Финляндию.