Богомолец: Главная реформа для Украины - антиолигархическая

Для благосостояния Украина нужна одна самая главная реформа - антиолигархическая, считает кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец.

"Если чиновники вам говорят, что у государства нет денег на медицину, образование, культуру, зарплаты и пенсии - не верьте! Деньги в стране есть, их более чем достаточно, просто их нет для вас. А все потому, что кому-то очень нужны новые имения, самолеты, яхты и роскошные авто ... На самом деле нам для благосостояния не хватает лишь одной, главной реформы - антиолигархической", - написала О.Богомолец в Facebook.

По ее словам, если бы деньги не разворовывались, а направлялись на нужды украинского народа, то на эти сотни миллиардов гривен мы имели бы замечательную доступную медицину, высокий уровень образования, высокие зарплаты медикам, учителям, работникам культуры, у нас были бы высокие пенсии и достойная система социальной защиты.

Народный депутат также отметила, что указанную антиолигархическую реформу за 5 лет после революции достоинства в Украине так и не было проведено действующими властями.

"Поэтому шанс изменить власть клептоманов, который нам дают следующие выборы - мы не имеем права потерять", - отметила она