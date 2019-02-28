Выборы2019

Выборы

15:41 28.02.2019

Богомолец: Главная реформа для Украины - антиолигархическая

1 мин читать
Богомолец: Главная реформа для Украины - антиолигархическая

Для благосостояния Украина нужна одна самая главная реформа - антиолигархическая, считает кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец.

"Если чиновники вам говорят, что у государства нет денег на медицину, образование, культуру, зарплаты и пенсии - не верьте! Деньги в стране есть, их более чем достаточно, просто их нет для вас. А все потому, что кому-то очень нужны новые имения, самолеты, яхты и роскошные авто ... На самом деле нам для благосостояния не хватает лишь одной, главной реформы - антиолигархической", - написала О.Богомолец в Facebook.

По ее словам, если бы деньги не разворовывались, а направлялись на нужды украинского народа, то на эти сотни миллиардов гривен мы имели бы замечательную доступную медицину, высокий уровень образования, высокие зарплаты медикам, учителям, работникам культуры, у нас были бы высокие пенсии и достойная система социальной защиты.

Народный депутат также отметила, что указанную антиолигархическую реформу за 5 лет после революции достоинства в Украине так и не было проведено действующими властями.

"Поэтому шанс изменить власть клептоманов, который нам дают следующие выборы - мы не имеем права потерять", - отметила она

Теги: #олигархи #богомолец #реформы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 28.02.2019
Богомолец: Мы имеем дипломатический путь для прекращения войны с Россией

Богомолец: Мы имеем дипломатический путь для прекращения войны с Россией

10:51 28.02.2019
Богомолец: Украина должна создать мощную резервную армию

Богомолец: Украина должна создать мощную резервную армию

13:10 27.02.2019
Богомолец: Олигархи могут продать Украину Кремлю

Богомолец: Олигархи могут продать Украину Кремлю

17:27 26.02.2019
Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

03:13 26.02.2019
Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

Украина рассчитывает на поддержку ЕС в проведении реформ и в противостоянии с РФ

13:17 25.02.2019
Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

Зеленский подчеркнул необходимость свести к минимуму влияние олигархов на политику на встрече с представителями Всемирного банка

16:20 20.02.2019
Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

Ольга Богомолец: Женщины со всего мира объединяются в поддержку Украины

13:38 19.02.2019
Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

Богомолец: Война с Россией может продолжаться еще десятилетия

09:26 18.02.2019
Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

18:57 16.02.2019
Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Находящиеся за рубежом украинцы могут подавать заявления о включении в список избирателей до 25 марта - МИД

Кандидат Кива. "Жаль, что я не пошел в политику раньше" - "Главком"

Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

Власти отменили статью УК о незаконном обогащении из-за боязни наказания – Илья Кива

Депутат Дубиль не явился в ГБР на допрос

Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

В САП отказались возбуждать дело против Юлии Тимошенко - ГПК

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

Порошенко заявил о намерениях способствовать развитию "зеленого" туризма в Украине

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА