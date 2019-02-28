Выборы2019

Выборы

13:11 28.02.2019

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

1 мин читать
101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

К выборам президента Украины откроется 101 избирательный участок за границей, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"101 избирательный участок за границей в 72 странах мира", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

С.Погорельцев отметил, что 99 участков созданы при дипломатических учреждениях Украины за границей, еще два - при воинских частях в Демократической республике Конго и в Косово.

"Голосование фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии, а завершится уже 1 апреля по киевскому времени в Генеральном консульстве в Сан-Франциско", - рассказал дипломат.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Теги: #избирательные_участки #мид_украины #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 28.02.2019
Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

Полиция открыла 106 уголовных производств с начала предвыборной кампании

13:15 28.02.2019
101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

12:55 28.02.2019
Порошенко заявил о намерениях способствовать развитию "зеленого" туризма в Украине

Порошенко заявил о намерениях способствовать развитию "зеленого" туризма в Украине

12:35 28.02.2019
ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы

ЕС не исключает попыток вмешательства России в майские выборы

12:31 28.02.2019
Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

12:14 28.02.2019
Экс-чиновники рвутся к власти. VoxCheck И.Смешко, В.Наливайченко и Р.Кошулинского

Экс-чиновники рвутся к власти. VoxCheck И.Смешко, В.Наливайченко и Р.Кошулинского

12:07 28.02.2019
Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

11:44 28.02.2019
Зеленский встретился с представителем Международного валютного фонда, говорили о сотрудничестве Украины и МВФ

Зеленский встретился с представителем Международного валютного фонда, говорили о сотрудничестве Украины и МВФ

11:34 28.02.2019
Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

11:01 28.02.2019
Гриценко в четверг встретится с Садовым, ожидает принятия важного решения

Гриценко в четверг встретится с Садовым, ожидает принятия важного решения

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

Госпогранслужба не пропустит в Украину наблюдателей из РФ на выборы

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутат Дубиль на явился в ГБР на допрос

В САП отказались возбуждать дело против Юлии Тимошенко - ГПК

Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

Кива: Ситуация с отбором на Евровидение – это результат политических манипуляций

Богомолец: Украина должна создать мощную резервную армию

Садовый рассказал, что станет решающим для выдвижения единого кандидата от демократических сил

"Батькивщина" обвиняет АП и БПП в провокации

Вступил в силу закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

В ЦИК состоялась встреча с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА