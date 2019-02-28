101 избирательный участок откроется за границей на выборах президента Украины - МИД

К выборам президента Украины откроется 101 избирательный участок за границей, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"101 избирательный участок за границей в 72 странах мира", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

С.Погорельцев отметил, что 99 участков созданы при дипломатических учреждениях Украины за границей, еще два - при воинских частях в Демократической республике Конго и в Косово.

"Голосование фактически начнется 30 марта на избирательном участке посольства Украины в Австралии, а завершится уже 1 апреля по киевскому времени в Генеральном консульстве в Сан-Франциско", - рассказал дипломат.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.