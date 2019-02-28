Зеленский встретился с представителем Международного валютного фонда, говорили о сотрудничестве Украины и МВФ

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский провел встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостом Люнгманом, во время которой речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ.

"Владимир Зеленский отметил важность продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, притока инвестиций и повышения стандартов жизни граждан", - говорится в сообщении команды В.Зеленского в Facebook в четверг.

Кроме того, кандидат также сообщил Йосту Люнгману об основных положениях своей предвыборной программы и первых шагах в случае, если он будет избран президентом Украины.

"Среди прочего это установление верховенства права, реформа органов и сектора безопасности, искоренение коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечение стабильности банковской системы и независимости работы НБУ", - отметили в команде шоумена.