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15:41 27.02.2019

"Мы топим за одно и то же": Деревянко зовет Зеленского встретиться

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"Мы топим за одно и то же": Деревянко зовет Зеленского встретиться

Кандидат в президенты Украины от партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко обратился к шоумену, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с предложением встретиться и обсудить необходимое изменение системы в Украине.

"Мы здесь выступаем за то, чтобы была 10% растаможка. Но когда я ехал в Полтаву, прочитал твою программу, Володя, вижу что мы нормальные пацаны и топим за одно и то же практически. Этих всех мудаков надо гнать прочь. Слушай, давай встретимся, поговорим. С меня пицца!", - обратился он к В.Зеленскому во время автопробега за доступные автомобили в Полтаве.

Видеообращение обнародовали на YouTube-канале Ю.Деревянка.

Теги: #зеленский #деревянко
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