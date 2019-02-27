Зеленский побеждает всех во втором туре, Гриценко побеждает Порошенко и Тимошенко – опрос

В случае выхода во второй тур выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский имеет шансы победить любого из потенциальных соперников.

Согласно данным опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, в паре с Анатолием Гриценко В.Зеленский побеждает с результатом 33,1% на 26,9% голосов избирателей, в паре с Юлией Тимошенко – с результатом 34,2% на 22,1%, в паре с Петром Порошенко – с результатом 38,1% на 20,5%.

В случае выхода во второй тур Ю.Тимошенко и П.Порошенко лидер "Батькивщины" по состоянию на сегодняшний день получает поддержку 26,1% опрошенных против 21,6% у действующего президента.

В случае выхода во второй туре А.Гриценко и Ю.Тимошенко лидер "Гражданской позиции" побеждает с результатом 27,6% на 23,1%, а в паре с П.Порошенко – имеет на сегодня преимущество с результатом 27,7% на 20,1%.

14,6% опрошенных хотели бы видеть во втором туре выборов президента пару Зеленский–Гриценко, 13,2% - пару Зеленский-Тимошенко, 11,8% - пару Зеленский-Порошенко, 10,5% - пару Гриценко-Порошенко, 10,1% - пару Порошенко-Тимошенко, 8,8% - пару Гриценко-Тимошенко.

50,9% считают, что должен быть единый кандидат от демократический оппозиции на выборах президента, 18,1% - так не считают, 31% - затруднились ответить.

23% украинцев считают, что "единым кандидатом на президентских выборах от демократической оппозиции к нынешней власти" должен быть А.Гриценко, 14,5% - за Андрея Садового, 2,2% - за Романа Бессмертного и 1,9% - за Дмитрия Добродомова.

В случае поддержки кандидатуры А.Гриценко мэром Львова и лидером "Самопомичи" А.Садовым за лидера "Гражданской позиции" готовы проголосовать 15,6%, за В.Зеленского – 13,7%, за Ю.Тимошенко – 9%, за П.Порошенко – 8,4%, за Ю.Бойко – 5,3%, за О.Ляшко – 3,1% опрошенных.

В ходе исследования было опрошено 2047 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность – 2,2%.