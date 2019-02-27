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13:05 27.02.2019

Гриценко: Гладковський должен быть немедленно арестован

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Гриценко: Гладковський должен быть немедленно арестован

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський и его сын Игорь, фигурирующие в расследовании "Бигус-инфо", должны быть немедленно арестованы, заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко.

"Гладковские должны быть задержаны и арестованы немедленно, чтобы четко показать, что мародерство в стране недопустимо. Быстрое следствие и жесткое наказание за мародерство. Пожизненная тюрьма и конфискация имущества, поскольку подрывается не только оборона, а доверие к государству", - сказал во время пресс-конференции в Николаеве А.Гриценко.

Он добавил, что зарабатывать на крови и завышать втрое стоимость того, что поставляется в армию, когда все платят налоги и военный сбор, недопустимо.

"На фоне того, что волонтеры пятый год продолжают поддерживать оборону, а один из ближайших бизнес-партнеров президента зарабатывает на этом", - подчеркнул кандидат в президенты.

Теги: #оборонка #разворовывание #гладковский #гриценко
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