Выборы2019

Выборы

12:37 27.02.2019

Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

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Ставки на победу Порошенко и Зеленского на выборах президента у букмекера bwin сравнялись

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, в последние пять дней продолжила повышать ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины, впервые уравняв их с проседающими ставками на второй срок нынешнего главы государства Петра Порошенко.

Согласно сайту bwin, ставки на П.Порошенко снизились за указанный период с 2 к 1 до 2,2 к 1, тогда как ставки на В.Зеленского выросли с 2,7 к 1 до 2,2 к 1.

Оценка bwin шанса на возможное президентство Юлии Тимошенко вновь снизилась – с 4 к 1 до 4,75 к 1.

В то же время у украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на П.Порошенко все еще существенно выше, чем ставки на В.Зеленского – соответственно 1,57 к 1 против 2,8 к 1. За пять дней отрыв немного сократился – было 1,6 к 1 против 3 к 1.

Шансы лидера "Батькивщины" победить в президентской гонке украинский оператор также стал оценивать ниже – 5,5 к 1 против 5 к 1 пять дней назад.

Четвертую позицию в президентской гонке, по оценкам обоих букмекеров, занимает Анатолий Гриценко – 21 к 1 у bwin и 25 к 1 у "Фаворит спорт".

Следом, по ставкам bwin, идут Андрей Садовой, Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1, после которых ставки на остальных кандидатов принимаются с коэффициентом 301 к 1 и выше.

"Фаворит спорт" оценивает шансы Ю.Бойко выше – 30 к 1. В то ж время ставки на победу О.Ляшко украинский оператор принимает на уровне 1 к 100, А.Садового – 1 к 300, расположив между ними Игоря Смешко – 150 к 1 и Александра Вилкула – 250 к 1.

Теги: #букмереры #кандидаты #ставки #выборы
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