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12:20 27.02.2019

Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

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Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

Минимальная зарплата должна вырасти до 7000 гривен, а минимальную пенсию нужно увеличить в два раза, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко.

"Рост зарплат и пенсий не успевает за ростом тарифов и цен. Власть год за годом обдирает людей до нитки. Если такая тенденция сохранится, и тарифы будут расти запредельно, а доходы простых людей не успевать за темпами инфляции — то еще пять лет подобного издевательства люди просто не выдержат", — сказал политик журналистам, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За життя". 

Оппозиционер отметил, что пенсии в Украине почти в 2,5 раза ниже самой низкой пенсии в государствах Евросоюза, а более 40% пенсионеров находятся за чертой абсолютной бедности, задолженность по зарплате выросла вчетверо, и такая катастрофическая ситуация наблюдается во всех областях.

"Пока зарплаты и пенсии не будут успевать за инфляцией, ростом цен на основные продукты, ценами на энергоносители — ситуация не разрешится в позитивную для людей сторону. Если 40% пенсионеров живут за чертой абсолютной бедности — то это, скорее, пенсионный геноцид, а не пенсионная реформа. Размер прожиточного минимума следует пересмотреть – сейчас он вдвое ниже реально необходимого, зарплаты и пенсии – повысить, регулирование государством цен на социальные товары – вернуть", — заявил он.

Политик убежден, что ресурсную базу бюджета можно значительно увеличить за счет коррекции макропрогноза и сокращения неэффективных статей расходов, например, на силовиков.

"Наши предложения по увеличению расходов бюджета для социальных направлений по увеличению зарплат и пенсий имеют вполне реалистичный характер и основываются на соответствующих предложениях по расширению его ресурсной базы. В частности, увеличения ее на 140 млрд грн. Мы будем добиваться изменений в бюджет, чтобы вернуть людям достойный уровень зарплат и пенсий", — отметил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #украина #пенсии
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