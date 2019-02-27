Выборы2019

Выборы

11:34 27.02.2019

В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

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В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ включит представителей России в состав краткосрочной миссии наблюдателей за выборами в Украине, если Москва их предоставит, заявил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

"Что касается наблюдателей в краткосрочную миссию БДИБЧ, российский МИД ранее заявлял, что назовет имена лиц, отобранных для нашей краткосрочной наблюдательной миссии. Если России предоставит наблюдателей, то БДИБЧ включит их в список, направляемый украинским властям, как это делается и с другими наблюдательными миссиями", - сказал он "Интерфаксу" (Interfax.ru) в среду.

Вместе с тем Т.Раймер пояснил, что в вопросе, касающемся долгосрочной миссии наблюдателей, МИД РФ ранее принял решение не направлять наблюдателей по соображениям безопасности.

Теги: #томас_раймер #украина #бдипч_обсе #наблюдатели_рф
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