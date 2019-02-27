Выборы2019

Выборы

11:34 27.02.2019

В прошлом году парламентские партии потратили более 700 миллионов гривен - КИУ

2 мин читать
В прошлом году парламентские партии потратили более 700 миллионов гривен - КИУ

В 2018 году парламентские политические партии официально потратили на деятельность рекордные 727 миллионов гривен, из них 513 миллионов расходов - это деньги, полученные партиями из госбюджета, сообщают в Комитете избирателей Украины, ссылаясь на информацию из отчетов партий.

"Больше всего за год потратили партии "Батькивщина" (188 миллионов гривен), "Народный Фронт" (133 миллиона), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (130 миллионов) и "Самопомощь" (124 миллиона). Радикальная партия Олега Ляшко потратила 93 миллиона гривен, "Оппозиционный блок" - 56 миллионов", - говорится в сообщении КИУ в среду.

Согласно данным комитета, больше всего денег ушло на оплату рекламы - 293 миллиона или 40% от всех расходов, из них 180 миллионов - это оплата рекламы на телевидении. Среди партий лидером по официальным затратами на телевизионную рекламу является "Батькивщина". За год партия потратила на рекламу по ТВ 120 миллионов гривен. Еще 36 миллионов на рекламу по ТВ потратила Радикальная партия Олега Ляшко, 17 миллионов - расходы "Народного Фронта".

На содержание местных организаций партий ушло 114 миллионов гривен, расходы на зарплату составляют 92 миллиона, на осуществление материальных затрат и оплату услуг ушло 89 миллионов, аренду офисов - 68.

Таким образом, с приближением выборов партии стали тратить значительно больше. Если в 2017 году все шесть парламентских партий вместе потратили 454 миллиона гривен, то в 2018 г. - 727.

"В 2018 году партии потратили часть средств на самопиар. На рекламу было потрачено почти каждую вторую гривну из общих затрат партий. При этом тратились, в том числе, средства налогоплательщиков, полученные партиями в рамках государственного финансирования их деятельности, что является отрицательной тенденцией. К примеру, только на протяжении октября-декабря "Народный Фронт" заплатил за рекламу 31 миллион бюджетных гривен. Интересно также то, что часть партий отчитались перед выборами о рекордных взносах в свою пользу. Однако есть сомнения, что эти взносы действительно были сделаны реальными гражданами, а не подставными лицами. Оценку таким фактам должно дать НАПК", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Теги: #партии #киу #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:53 25.02.2019
В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

В Раду могут пройти 6 партий, лидирует "Слуга народа" – соцопрос КМИС

07:42 25.02.2019
Партия социалистов лидирует на выборах в Молдове, ни у одной партии нет парламентского большинства – ЦИК

Партия социалистов лидирует на выборах в Молдове, ни у одной партии нет парламентского большинства – ЦИК

21:30 24.02.2019
В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

08:29 24.02.2019
Граждане Молдовы выбирают депутатов парламента

Граждане Молдовы выбирают депутатов парламента

13:34 21.02.2019
Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

Общественные организации призывают парламент и правительство внедрить второй уровень пенсионной системы с 2020г

11:45 21.02.2019
Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

Перед выборами партии потратили на рекламу почти 150 млн грн - КИУ

11:30 20.02.2019
В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос Центра Разумкова

00:47 16.02.2019
Глава ВСК по Гандзюк и другим активистам считает, что ее работу нужно продлить

Глава ВСК по Гандзюк и другим активистам считает, что ее работу нужно продлить

17:08 15.02.2019
В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

В кулуарах Рады выставили Акт о Независимости и Конституции Украины, на которой присягают новоизбранные президенты

13:48 15.02.2019
КИУ: треть кандидатов в президенты до сих пор не открыла избирательные фонды, без чего нельзя вести агитацию

КИУ: треть кандидатов в президенты до сих пор не открыла избирательные фонды, без чего нельзя вести агитацию

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Юрий Бойко: Мы обеспечим пенсионерам достойную пенсию, которую они заслужили

Кива настаивает на международном независимом расследовании информации о расхищении средств в ОПК

Команда Зеленского намерена вместе с экспертами подготовить механизм привлечения к ответственности коррумпированных чиновников

В БПП собираются вернуть в УК статью о незаконном обогащении, но соответствующую Конституции

В БДИПЧ ОБСЕ вновь заявляют о готовности включить наблюдателей от РФ в состав своей краткосрочной миссии в Украине

Закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине вступает в силу 28 февраля

США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов - Волкер

Тимошенко: Мы вернем Крым

Гриценко: Конституционный суд потерял легитимность в обществе и не имеет права на существование

ЦИК рассмотрела заявление Гриценко по Госреестру избирателей, выполнив решение суда, но отказала в его удовлетворении

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА