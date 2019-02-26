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18:20 26.02.2019

Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

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Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

Кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко на встрече с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели выразила убеждение, что украинский народ имеет право на честные выборы, а возглавляемая ею политсила будет защищать результаты волеизъявления людей и не допустит фальсификаций.

"Украинский народ заплатил тяжелую цену за то, чтобы жить в демократической стране. Мы заслужили право на честный выбор и честные выборы. Жаль, что после Оранжевой революции, где люди защищали свое право избирать, после Революции Достоинства, где украинский народ встал на защиту европейских ценностей, мы снова говорим об искажении волеизъявления людей", - цитирует Ю.Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".

В информации отмечается, что политик рассказала представителям Ассамблеи "о фальсификации выборов действующей властью".

"В частности, об увеличении ЦИК реестра избирателей, подкупе людей через финансовые пирамиды, которые возглавляет окружение президента, прямую раздачу бюджетных денег через субвенции местным бюджетам, не предусмотренные в госбюджете, регистрацию 44 кандидатов, среди которых реальны лишь треть и тому подобное", - сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Ю.Тимошенко поблагодарила ПА ОБСЕ, которая всегда поддерживала территориальную целостность Украины и ее демократические стремления и вместе со всем миром осуждала российскую агрессию против Украинского государства.

Со своей стороны Г.Церетели отметил, что ПА ОБСЕ заинтересована в обеспечении демократических стандартов при проведении президентской кампании, а "честные демократические выборы важны для мира и прежде всего для народа Украины".

Кроме того, территориальная целостность Украины для Ассамблеи всегда будет оставаться в центре внимания.

Теги: #па_обсе #тимошенко #выборы
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