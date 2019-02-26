"Союз собственников жилья Украины" поддержала и подписала меморандум о сотрудничестве с Юлией Тимошенко

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии со Всеукраинской общественной организацией "Союз собственников жилья Украины", который предусматривает совместную реализацию государственной программы модернизации жилищно-коммунального фонда и отстаивание интересов владельцев квартир в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Как отметил председатель организации Алексей Кучеренко, пока 93% жилья в Украине построено еще в советское время, а 60% - нуждается в капитальном ремонте и энергомодернизации.

Председатель Союза также напомнил, что именно при премьере Ю.Тимошенко была основана Государственная программа модернизации ЖКХ. Это был базовый закон, за который в 2009 году проголосовало 350 народных депутатов: "Была создана государственная жилищная коммунальная инспекция, которая реально и эффективно защищала потребителей по всей Украине. Мы предусмотрели финансирование программы модернизации жилищного фонда и теплокоммунэнерго. К большому сожалению, это все было провалено в 2010 году".

Ю.Тимошенко заверила, что сразу после президентских выборов будет реализовано пошаговый план по восстановлению жилого фонда Украины.

"Речь идет о капитальном и текущем ремонте жилья людей, принятие законов, которые будут это обеспечивать, а также полная нормализация тарифной политики, предусматривающий снижение цены на газ вдвое, и как следствие - снижение цены на тепло и горячую воду", - подчеркнула она.