Выборы2019

Выборы

18:01 26.02.2019

"Союз собственников жилья Украины" поддержала и подписала меморандум о сотрудничестве с Юлией Тимошенко

1 мин читать
"Союз собственников жилья Украины" поддержала и подписала меморандум о сотрудничестве с Юлией Тимошенко

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко подписала Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии со Всеукраинской общественной организацией "Союз собственников жилья Украины", который предусматривает совместную реализацию государственной программы модернизации жилищно-коммунального фонда и отстаивание интересов владельцев квартир в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Как отметил председатель организации Алексей Кучеренко, пока 93% жилья в Украине построено еще в советское время, а 60% - нуждается в капитальном ремонте и энергомодернизации.

Председатель Союза также напомнил, что именно при премьере Ю.Тимошенко была основана Государственная программа модернизации ЖКХ. Это был базовый закон, за который в 2009 году проголосовало 350 народных депутатов: "Была создана государственная жилищная коммунальная инспекция, которая реально и эффективно защищала потребителей по всей Украине. Мы предусмотрели финансирование программы модернизации жилищного фонда и теплокоммунэнерго. К большому сожалению, это все было провалено в 2010 году".

Ю.Тимошенко заверила, что сразу после президентских выборов будет реализовано пошаговый план по восстановлению жилого фонда Украины.

"Речь идет о капитальном и текущем ремонте жилья людей, принятие законов, которые будут это обеспечивать, а также полная нормализация тарифной политики, предусматривающий снижение цены на газ вдвое, и как следствие - снижение цены на тепло и горячую воду", - подчеркнула она.

Теги: #жилье #тимошенко #украина #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 26.02.2019
В БПП считают инициативу Тимошенко об импичменте Порошенко частью ее предвыборной кампании

В БПП считают инициативу Тимошенко об импичменте Порошенко частью ее предвыборной кампании

18:33 26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении

КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении

18:20 26.02.2019
Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

18:19 26.02.2019
Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

Тимошенко обсудила угрозу фальсификации выборов в Украине с председателем ПА ОБСЕ

16:39 26.02.2019
Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ 24-25 февраля

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ 24-25 февраля

15:44 26.02.2019
Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

15:38 26.02.2019
Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

Встреча с партнерами на борту эсминца США даст толчок для консультаций по помощи в развитии украинского флота - Климкин

15:30 26.02.2019
Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

Лауреат "Оксара", режиссер фильма "Рома" Куарон присоединился к призыву освободить Сенцова

15:23 26.02.2019
Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

13:36 26.02.2019
Тимошенко инициирует создание ВСК Рады по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в армии

Тимошенко инициирует создание ВСК Рады по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в армии

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского показали представителя "Зе!Команды" в Каменском

Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Верховный суд отказал Ю.Литвиненко в признании противоправности участия Зеленского в "Лиге Смеха" и нарушении финансирования его кампании

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА