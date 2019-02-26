Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах президента, призыв в армию будет отменен.

"В Украине будет профессиональная контрактная армия и территориальная оборона, которая даст всем чувство безопасности. Мы отменим призыв. Не будут вылавливать наших ребят по кафе или электричках. Президент и его команда не будут зарабатывать на крови, на государственных заказах. Я это гарантирую! Начинай с себя - это мой принцип как офицера. Не говорить как надо, а показывать собственным примером", - сказал А.Гриценко, сообщают в пресс-службе политика в Facebook во вторник.