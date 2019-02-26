Выборы2019

Выборы

17:07 26.02.2019

Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

1 мин читать
Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах призыв в армию будет отменен

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах президента, призыв в армию будет отменен.

"В Украине будет профессиональная контрактная армия и территориальная оборона, которая даст всем чувство безопасности. Мы отменим призыв. Не будут вылавливать наших ребят по кафе или электричках. Президент и его команда не будут зарабатывать на крови, на государственных заказах. Я это гарантирую! Начинай с себя - это мой принцип как офицера. Не говорить как надо, а показывать собственным примером", - сказал А.Гриценко, сообщают в пресс-службе политика в Facebook во вторник.

Теги: #армия #гражданская_позиция #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 26.02.2019
Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

Богомолец: В Украине продолжается война ради обогащения

17:01 26.02.2019
"Наш край": президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров

"Наш край": президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров

16:56 26.02.2019
Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

Президентские выборы не должны помешать повышению пенсий 11,5 млн пенсионеров - "Наш край"

16:53 26.02.2019
Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

Порошенко заявил о DDoS-атаках на ЦИК Украины со стороны РФ

15:29 26.02.2019
Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

Житель РФ через соцсети собирал информацию, которая могла использоваться для препятствования проведению выборов - СБУ

15:27 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

15:12 26.02.2019
В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

В Хмельницкой области сожгли борд Гриценко - пресс-служба

15:03 26.02.2019
В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

14:01 26.02.2019
Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

13:36 26.02.2019
Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

Гриценко назвал дедлайн по объединению с Садовым

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Суд отклонил иск Тимошенко к Порошенко: в "Батькивщине" обвиняют суды в непрофессионализме

МВД призвала кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в соцсетях

Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО

Порошенко обещает подать заявку на членство Украины в ЕС и получить ПДЧ в НАТО до 2023 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Кива поддерживает инициативу Тимошенко о начале процедуры импичмента

Бойко: Цены на продукты питания выросли за год на 200% по вине власти

Верховный суд отказал Ю.Литвиненко в признании противоправности участия Зеленского в "Лиге Смеха" и нарушении финансирования его кампании

Тимошенко инициирует создание ВСК Рады по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях при закупках в армии

"Прекрасная история": в АПУ отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента Президента

И.Луценко: Мы ждем от министра МВД опровержения информации о якобы подкупе избирателей фракцией БПП

Кива требует немедленного расследования информации о разворовываниях в оборонной сфере

Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

Порошенко подписал закон о запрете представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Зеленский обсудил с послом Франции двустороннее сотрудничество между странами, большое внимание уделили вопросу освобождения оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА