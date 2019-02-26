Выборы2019

Выборы

15:27 26.02.2019

В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

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В штабе Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии

Появление данных журналистского расследования о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, в котором фигурируют первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и его сын Игорь, является предвыборной технологией в преддверии президентских выборов, подчеркивает спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остаётся месяц. Безусловно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и узнать истину, как повлиять на расстановку избирательных сил", - сказал О.Медведев на брифинге во вторник в Киеве, комментируя соответствующие данные журналистского расследования Bihus.Info (программа "Наши гроши").

Он не сказал, кто может за этим стоять.

"У меня, конечно, есть версии и даже некоторые информативные данные, которые позволяют делать выводы для себя, однако в отличии от наших оппонентов я не хочу делать голословных обвинений", - отметил О.Медведев.

Спикер избирательного штаба подчеркнул, что доказательств у него нет, а есть уверенность и версии, кто это сделал. По его словам, круг "условно подозреваемых" - не широкий, потому что "есть три-четыре кандидата, которые серьёзно принимают участие в президентской гонке".

Команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын О.Гладковского, через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн. Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастен и сам О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко.

О.Гладковский обратился в Главную военную прокуратуру и в НАБУ с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии.

Он категорически отвергает обвинения, изложенные в расследовании.

В НАБУ сообщили, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наши гроши" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований Бюро.

Теги: #гладковский #выборы #олег_медведев
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