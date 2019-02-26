Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения Президента в оборонной сфере

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко требует немедленного расследования и жесткого наказания топ-коррупционеров за злоупотребления в оборонной сфере и контрабанду из РФ.

Как сообщают в пресс-службе политика во вторник, В.Наливайченко настаивает, чтобы фигуранты расследования были отстранены от должностей, доставлены в суд и арестованы.

"В то время, как украинская общественность, волонтеры по крупицам собирают помощь для фронта, на преступных миллионных сделках наживаются и воруют в нашей армии Президент, первый заместитель главы СНБО и дети топ-коррупционеров!", - возмутился он.

Политик отметил, что отсутствие жесткой реакции правоохранительных органов будет означать крайнюю необходимость начать процедуру отставки Президента Петра Порошенко за очередные факты коррупции, уличенные украинскими журналистами.