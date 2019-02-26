Выборы2019

Выборы

11:48 26.02.2019

Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

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Зеленский о хищениях в оборонном комплексе: Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский расценивает информацию о поставках украинским оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам, как "заработок на крови".

"Доброе утро! Оно было добрым, пока я не посмотрел расследование разворовывания средств Укроборонпрома. Нет слов. Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови", - заявил В.Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

В этом контексте он также раскритиковал историю вокруг певицы Maruv, победившей в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", но отказавшейся от участии в конкурсе из-за неприемлемых требований НОТУ. "То есть, контрабанда с Россией – можно, б/у-шные запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно, Maruv – нельзя", - заявил кандидат в президенты.

"Сейчас я понял, что такое "Армия, язык, вера" – разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - добавил В.Зеленский.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы
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