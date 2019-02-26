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10:37 26.02.2019

Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

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Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента

Лидер партии "ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Украины в связи с обнародованным журналистским расследованием о причастности некоторых должностных лиц страны к незаконным махинациям при проведении закупок для армии.

"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента", - сказала Ю.Тимошенко с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

Политик раскритиковала действия чиновников из окружения действующего главы государства, о которых шла речь в журналистском расследовании программы "Bihus.Info". Ю.Тимошенко подчеркнула, что такие действия подпадают под ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщалось, ранее Ю.Тимошенко заявляла о намерениях внести в парламент после выборов проект закона об импичменте президента.

Действующая редакция Конституции предусматривает, что президент может быть снят с должности в порядке импичмента, то есть норма конституции о том, что президента могут снять в порядке импичмента, если будет принят соответствующий закон об импичменте, однако с 1996 года такой закон так и не был принят.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
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