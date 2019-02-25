Нардеп от "Батькивщины": ЦИК легализовала возможность платить агитаторам

Разоблачение масштабной сети подкупа избирателей командой Петра Порошенко заставило Центральную избирательную комиссию легализовать возможность оплаты работы агитаторов, заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Власенко.

"В законе четко прописано, что нельзя платить агитаторам, но ЦИК приняло решение, что, оказывается, можно", - подчеркнул он во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента в понедельник, сообщается на сайте партии.

С.Власенко объяснил, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации. В частности, речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.

Депутат от "Батькивщины" добавил, что "руками областных и районных госадминистраций осуществляется прямое использование местных бюджетных программ на подкуп в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко".