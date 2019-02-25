Наливайченко выступает за немедленное создание под эгидой ООН Международного фонда помощи пострадавшим от российской агрессии

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко выражает обеспокоенность по поводу сложной гуманитарной ситуации на оккупированном Россией Донбассе, сообщается на официальном сайте политика.

По его мнению, пострадавшие от российской агрессии граждане Украины нуждаются в неотложной помощи, которая должна поступать через международный фонд ООН, который необходимо срочно создать.

"Надо уметь бороться за свою страну и добиваться таких международных инструментов для своих граждан", - резюмировал В.Наливайченко.

В связи с этим он подчеркивает важность ускорения начала под эгидой ООН Объединенного фонда гуманитарной помощи, о создании которого было объявлено 12 февраля 2019 в Нью-Йорке во время специального заседания ООН по Плану гуманитарной помощи востока Украины на 2019 год.

Одно из первых заседаний созданного Фонда, по мнению кандидата в президенты, должно пройти в Украине.