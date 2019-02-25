Вилкул о языковом законопроекте: Пещерным национализмом власть развязывает гуманитарный конфликт в стране

Нардеп, кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что выступает категорически против законопроекта "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д от 09.06.2017г.), который на этой неделе будет рассматривать парламент.

"Сначала вы довели людей до нищеты – они уже выламывают двери в секонд-хенды. А теперь вы вносите очередной языковой законопроект, который должен отвлечь людей от реальных проблем и раскалывает общество", - сказал он на Согласительном совете руководства фракций и групп Верховной Рады в понедельник, показав членам коалиции с телефона ролик на YouTube о том, как в эти выходные жители Днепра ломали двери на открытии секонд-хенда, сообщают в пресс-службе политика.

А.Вилкул считает, что "руководство страны интересуют только вопросы, как остаться при власти, и парламент превратили в инструмент политических технологий" на выборах.

"Власти мало одной войны, которая уже идет в Украине. Для привлечения на свою сторону радикально настроенной части общества власть пещерным национализмом развязывает гуманитарный конфликт в стране. Мы выступаем категорически против скандального законопроекта "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д от 09.06.2017г.). Конечно, украинский язык должен быть государственным, но нельзя допустить радикального ущемления региональных языков. Мы требуем на основании европейского подхода гуманитарной и языковой децентрализации в рамках единой страны", - подчеркнул нардеп.