Участие Зеленского в выборах президента является "экспериментом", ответственность за его результаты будет на избирателях – Тимошенко

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом Украины ответственность за результаты этого "эксперимента" будет на избирателях, считает кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Всегда нужно думать о том, что Украина на 29-м году своей независимости оказалась перед выбором. Или Украину поднимут люди, которые знают, как это сделать. Или, если в очередной раз над Украиной на президентских выборах поставят эксперимент, и Украина продолжит катиться в пропасть… ответственными будут за такие результаты голосования те, кто такие результаты сделал – собственно избиратели", - заявила она на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о ее отношении к шоумену В.Зеленскому как кандидату на пост президента.

Политик также считает, что регистрация большого количества технических кандидатов на выборах президента Украины была подготовкой к формированию большинства в избирательных комиссиях в интересах действующего президента для фальсификации результатов голосования.

"Недопустимо, когда за кулисами регистрации фиктивных кандидатов в президенты происходит, по сути, подготовка к созданию искусственного большинства в УИК и ОИК (участковых и окружных избирательных комиссиях – ИФ), чтобы предпринять попытку сфальсифицировать протоколы. Но не с их счастьем", - сказала она.

По словам политика, реальными кандидатами в президенты из 44 являются порядка 15 человек, остальные – технические кандидаты.

Она также назвала "грязной технологией" регистрацию кандидатом народного депутата Юрия Тимошенко, инициалы которого совпадают с ее инициалами.

Лидер "Батькивщины" заявила, что намерена кооперироваться с другими оппозиционными кандидатами для того, чтобы сформировать большинство в избирательных комиссиях и не допустить фальсификации во время голосования и подсчета голосов.