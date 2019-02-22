Нардеп от "Батькивщины" Руслан Богдан прокомментировал обвинения в своей причастности к созданию "избирательной пирамиды"

Народный депутат, глава партийцев "Батькивщины" Полтавщины Руслан Богдан назвал обвинения в свой адрес в нарушении избирательного законодательства признаком "агонии действующей власти", которая пытается дискредитировать политсилу и Юлию Тимошенко.

"Раньше я уже переживал обвинения в таких вещах, которые даже трудно представить, но со временем все это было признано безосновательным. Теперь такая же ситуация. Одинаково то, что и тогда, и теперь Юлия Тимошенко - безоговорочный политический лидер, реальный кандидат на президентский пост. И тогда, и теперь - я в ее команде ", - сказал он в эфире одного из региональных телеканалов, сообщают в пресс-службе "Батькивщины" в пятницу.

По его словам, власть обнародывает нелепые обвинения, придуманные на скорую руку.

Накануне заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил на брифинге о том, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем "избирательной пирамиды", действовавшей в разных регионах Украины. Он не назвал имя этого нардепа.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" В.Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из них был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.