Выборы2019

Выборы

10:34 22.02.2019

Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

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Опрос "Социса": Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним следует Порошенко, Тимошенко – на третьем месте

Украинцы на президентских выборах больше всего голосов готовы отдать за шоумена Владимира Зеленского (23,8%), на втором месте в электоральных предпочтениях жителей страны – действующий глава государства Петр Порошенко (20,3%), на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,9%).

Такие данные обнародованного в пятницу опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", среди тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился с выбором.

За одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко готовы отдать голос 11,5% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,5%.

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, 19,9% поддержали бы В.Зеленского, 17% - П.Порошенко, 13,3% - Ю.Тимошенко, 9,6% - Ю.Бойко, 5,5% - А.Гриценко, 4,6% - О.Ляшко.

Респондентам также предложили сделать свой прогноз относительно того, кто станет следующим президентом Украины (вопрос "Кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?"). Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают П.Порошенко - 23,9%, победу Ю.Тимошенко прогнозируют 16,3%, а В.Зеленского - 12,5%. В победу остальных кандидатов опрошенные не верят - ни один из кандидатов не получает показатель выше 5%.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел общенациональное исследование с 8 по 18 февраля 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Статистическая погрешность исследования +/–2,1%.

Теги: #социс #рейтинги #опросы2019
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