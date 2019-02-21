ЦИК провела жеребьевку о предоставлении кандидатам на пост президента эфирного времени для предвыборной агитации

Центральная избирательная комиссия в четверг на заседании, которое провела глава ЦИК Татьяна Слипачук, провела жеребьевку и утвердила результаты предоставления кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на Общественном телевидении и Общественном радио для проведения предвыборной агитации за счет госбюджета.

"…прошла жеребьевка по предоставлению кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

После перерыва в заседании Центризбирком утвердил результаты этой жеребьевки.

В то же время ЦИК не указала конкретной информации по датам, времени и фамилиям кандидатов.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.