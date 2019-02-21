Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко подписал совместный план действий с Федерацией работодателей Украины об объединении усилий для ускорения развития экономики, честного партнерства государства и бизнеса.

"Вместе с председателем ФРУ Дмитрием Олейником подписали совместный план действий. Базовые принципы и конкретные пути экономического роста Украины, честного партнерства государства и бизнеса. Не выживания - развития, темпами 10% в год! Бизнес уже осознал, что платить зарплату ниже польской - не будет ни бизнеса, ни людей, ни Украины. Свою, государственную часть обязательств, мы после выборов выполним - и по защите собственности, и по разрушению монополий, и по нулевой толерантности коррупции", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

В пресс-службе кандидата сообщили, что среди шагов, заложенных в Меморандуме, - увеличение доли перерабатывающей промышленности в ВВП до 25% и экспорта до 10% в ближайшие годы; использование инвестиционных ресурсов для развития национальной экономики путем поддержки отечественных производителей; введение инвестиционных стимулов, которые обеспечат прирост внутренних инвестиций до 15% ежегодно до 2025 г; реализация эффективной антимонопольной политики для установления конкурентных правил работы на рынках естественных монополий.