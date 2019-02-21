В избирательном штабе Порошенко обещают информировать, какие поездки президента будут предвыборными

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко обещают уточнять для СМИ, какая поездка П.Порошенко является рабочей, а какая носит предвыборный характер.

"Когда будут проходить его поездки, мы будем сообщать средствам массовой информации, в каких случаях и какие мероприятия являются его рабочей поездкой как президента Украины… а какие мероприятия будут носить предвыборный характер", - заявил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг в Киеве.

Он напомнил, что президент Украины не имеет права на время избирательной кампании идти в отпуск и должен выполнять свои обязанности. "Конституция Украины предусматривает беспрерывность выполнения президентом своих обязанностей и запрещает ему кому-то передавать выполнение своих обязанностей", - сказал спикер.

В то же время О.Медведев уточнил: "Те мероприятия, в которых Порошенко во время поездки в регионы будет принимать участие как кандидат в президенты, и связанные с ними расходы будут фиксироваться отдельно и проплачиваться из избирательного фонда кандидата в президенты".

При этом он отметил, что речь идет о транспортных расходах, аренде зала, плате за использование техники, электричество.