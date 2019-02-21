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14:23 21.02.2019

Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

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Зеленский сказал, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк Коломойскому - Данилюк

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский уверяет, что не будет возвращать "ПриватБанк" олигарху Игорю Коломойскому в случае своей победы на выборах, рассказал экс-министр финансов Александр Данилюк по итогам своей встречи с шоуменом.

"Вместе с Айварасом (экс-министром экономического развития и торговли Украины Айварасом Абромавичюсом - ИФ) провел содержательную дискуссию с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Конечно инициировал и вопрос о национализации ПриватБанка и связей с Коломойским. Получил ответ, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать Приватбанк", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

При этом бывший министр финансов выразил надежду, что В.Зеленский ответил искренне.

"Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезных вызовов и возможностей, будет просто тупо и безответственно променять их "на коврижки". Тех, кто это делает, и так достаточно ...", - считает А.Данилюк.

Кроме того, по его словам, также на встрече речь шла о завершении войны в Донбассе, работе с западными партнерами, ликвидации влияния олигархата и обновления государственного аппарата. В частности, он посоветовал: ликвидировать СБУ и переформировать ее в контрразведку; реформировать прокуратуру; создать Службу финансовых расследований; изменить модель государственной службы.

Теги: #зе_команда #зеленский #команда_зеленского
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